„Die U-Bahn ist eine stinkende Sardinenbüchse“

Wer in Wien nicht (Auto-) mobil ist, der fährt öffentlich. Ob gerne oder doch eher weniger, bleibt jedem selbst überlassen. Eines ist aber klar: Das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien ist wirklich vielfältig. Genauso vielfältig sind allerdings auch die Hitzestufen in den verschiedenen Waggons und Wägen bei Sommertemperaturen. Euch ist mega heiß in den „Öffis“? Diesen Usern auch: