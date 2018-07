Warum es in Wien viel schöner ist als im Urlaub

Natürlich kann der Tag kommen, an dem du neidisch auf die Instagram-Fotos deiner Freunde starrst, wie sie das Leben in zum Beispiel Barcelona genießen. Doch warum eine andere Stadt? Wien hat so viele Facetten und täglich Neues zu bieten. Es gibt sicher genügend Ecken, die dir unbekannt sind. Also spiele einfach Tourist in der eigenen Stadt und nimm an kostenlosen Walking Touren teil. Alternativ kannst du auch einfach in einen Bus einsteigen, an irgendeiner Haltestelle aussteigen und drauf los marschieren. Du wirst überrascht sein, welch tolle Ecken man beim Spazierengehen entdecken kann.