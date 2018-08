Kaffee: Gegen Gelsen und als Putzmittel?

Sommer, Sonne, Gelsenzeit. Wer diesen Sommer auf lästige Gelsenstiche oder Insekten verzichten kann, der sollte seinen Kaffeesatz in der Sommerzeit ausnahmsweise aufheben. Johannes Hornig rät: „Für den natürlichen Gelsenschutz einfach die getrockneten Kaffeereste in eine feuerfeste Schale geben und anzünden.“ Der Geruch verjagt nicht nur lästige Gelsen, sondern ebenso Wespen und Bienen. Aber auch bei Ameisen oder anderen Insekten kann sich der mutmaßliche Abfall als durchaus nützlich erweisen. Dafür muss das restliche Pulver lediglich in Form eines Walls rund um das Beet verteilt werden. Der Kaffee wirkt neutralisierend und lässt die von Ameisen gelegten Duftspuren verschwinden. Auf diese Weise wird man die Störenfriede ganz ohne den Einsatz von giftigen Insektiziden los.