Die coolsten Plätze für heiße Sommer-Dates

Was gibt es romantischeres als ein lauer Sommerabend in einem idyllischen Weingarten mit einem guten Tropfen in der Hand und zwei Musikern, die an den Tisch kommen, um ein Lied nach Wunsch zu spielen. Ein Ausflug zum Heurigen ist immer etwas Besonderes, vor allem dann, wenn man sich einen mitten in der Natur aussucht, wie das Weinhandwerk in Stammersdorf, Heuriger Sirbu oder Weinbau Zawodsky (beide im 19. Bezirk). Tipp: Am besten mit dem Heurigenexpress hinfahren. Jedes Wochenende fährt dieser romantische Bummelzug durch die Wiener Weingegenden.