Deutscher von Frau und Begleitern schwer verletzt

Der Mann war mit einer ebenfalls aus Deutschland stammenden 19-jährigen Urlauberin in Streit geraten. Diese schlug dem 36-Jährigen schließlich mit voller Wucht mit der Faust ins Gesicht. Vor dem Lokal ging es dann brutal weiter. Die drei Begleiter (21, 23, 27) der Frau schlugen ebenfalls auf den Deutschen ein und ließen ihn schließlich schwer verletzt am Boden liegend zurück. Der Mann wurde ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Gegen die Schläger laufen noch Ermittlungen.