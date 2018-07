Trainingsgewand aus Vereinshaus gestohlen

In der Nacht auf Dienstag brachen noch unbekannte Täter in das Vereinshaus eines Sportclubs in Villach ein und stahlen daraus Werbeartikel sowie Trainingsgewand. Auf dem selben Grundstück steht auch ein Gerätehäuschen, aus dem die Unbekannten Werkzeuge und Baumaschinen mitgehen ließen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.