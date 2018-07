40 Jahre Ben & Jerry’s in Wien

Am 26. und 27. Juli geht es wieder los: Der Ben & Jerry’s Tour-Bus kommt nach Österreich und bringt viele Geschenke mit. Denn Ben & Jerry’s feiert 2018 den 40. Geburtstag und dazu lädt das vielleicht beste Eis der Welt seine Fans zum mitfeiern ein: In Linz am 26. Juli ab 19 Uhr - Tabakfabrik und in Wien am 27. Juli ab 19 Uhr - Pratersauna. Eintritt und Ice Cream for free.