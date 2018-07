Eine Frau, die Reden für Brautväter schreibt

Bis jetzt hat sie aber noch keine Beschwerden bezüglich einer schlechten Rede erhalten. Auch die Auftragslage ist dank Mundpropaganda erfreulich gut. „Die Preise starten bei Beerdigungen bei 300 Euro, Hochzeiten ab 500 Euro und eine Rede für den Brautvater oder den Trauzeugen schreibe ich ab 120 Euro“, zählt die Mutter eines Sohnes. Doch wie schreibt man als Frau eine gute Brautvater-Rede? „Indem ich mir viele Infos aus der Sicht des Brautvaters und über das Brautpaar selbst einhole. So bekomme ich den Eindruck von beiden Seiten. Dadurch kann ich mich in die Rolle besser einfühlen und so die Rede für ihn schreiben.“ Die Gespräche dafür dauern etwa eine Stunde.