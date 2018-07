Hitzerekord: Probleme bei Olympia-Wettkampfstätten

Die Rekordhitzewelle in Japan hält unterdessen weiter an und bereitet den Veranstaltern auch für die Spiele in zwei Jahren Sorgen. Am Montag wurde ein neuer Höchstwert von 41,1 Grad Celsius im Schatten gemessen. „In den vergangenen Tagen haben Tokio und Japan jeden Tag wie in einer Sauna gelebt“, sagte Yuriko Koike, die Gouverneurin der Präfektur Tokio. Sie sehe vor allem für die Olympia-Zuschauer Gesundheitsgefahren, weniger für die Athleten. Seit Beginn der Hitzewelle kamen bereits Dutzende Menschen ums Leben, viele von ihnen erlitten einen Hitzschlag. Tausende mussten in Krankenhäusern behandelt werden.