SPÖ: „Lohndruck durch Zwölfstundentag noch erhöht“

Ein Arbeitnehmer in Rumänien verdient pro Jahr im Durchschnitt das, was ein Österreicher im Monat verdient, wie eine Statistik aus der Schweiz zeigt. Um dieser Ungleichheit zu entgehen, zieht es viele in die lohntechnisch besser gestellten Länder. „Die 50-jährige arbeitslose burgenländische Schuhverkäuferin hat das Problem, dass eine 20-jährige ungarische Verkäuferin billiger ist als sie. Die Folge: Die 50-Jährige wird keinen neuen Job finden, die 20-Jährige wird ihn bekommen“, fasst man es in der SPÖ gegenüber krone.at zusammen.