Pole bezwingt Todesberg K2 - mit Ski

Der K2 befindet sich in Pakistan an der Grenze zu China und ist 8611 Meter hoch - nur 237 Meter niedriger als die höchste Erhebung der Erde, der Mount Everest. Im Schnitt jeder vierte Bergsteiger, der versucht, den Gipfel des K2 zu erreichen, verunglückt tödlich. Nie zuvor hat jemand gewagt, den tückischen Berg mit Ski am Rücken zu erklimmen und ihn danach als Piste zu verwenden.