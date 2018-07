Kurzschluss wegen Schnecke

Kleiner Übeltäter, große Wirkung: Eine Schnecke löste im Sicherungskasten eines Hauses in Unterwolfsbach im Bezirk St. Pölten nun einen Kurzschluss aus. Der Vorfall endete - außer für das Kriechtier - zum Glück glimpflich. An Beispielen wie gefährlich ausgerechnet Schnecken sind, die in den Stromkreis geraten, mangelt es nicht.