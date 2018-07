Wirtschaftsverein kümmert sich um die Stadt

„Wir stellen Völkermarkt in den Mittelpunkt. Vorrangig geht es darum, die Kaufkraft zu stärken und unsere Stadt für Einheimische und Touristen attraktiver zu machen“, sagt Obmann Karl Kräuter. Ein im Vorjahr angelaufenes Pilotprojekt, und zwar der „Völkermarkt Bus“, der an jedem Mittwoch zum Markttag losfährt, habe voll eingeschlagen. Kräuter: „Der Bus ist jedes Mal völlig ausgebucht.“ Auch der Ostermarkt, die lange Einkaufsnacht, der Auto- und Zweiradmarkt sowie „Wine & more“ brächten viele Gäste. Ein Gewinn sei der Völkermarkt Taler: „Das bringt jährlich 400.000 Euro, die wieder zurück in die Wirtschaft fließen.“ Verändert werden soll der Nikolomarkt, so Kräuter: „Wir wollen den Markt auf neue Beine stellen.“