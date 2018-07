Korkmaz versteht Aufregung um Erdogan-Foto nicht

Der türkischstämmige ehemalige ÖFB-Teamspieler Ümit Korkmaz versteht die Aufregung rund um den zurückgetretenen DFB-Teamspieler Mesut Özil nicht. „Warum man ihn jetzt so abschießt, nur wegen eines Bildes, ist wirklich fraglich. Oder sucht man sich da nur einen Sündenbock?“, so Korkmaz am Montag gegenüber der ZiB2.