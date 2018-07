Zwei Arbeiter verletzten sich schwer

Ein Geselle und ein Lehrling einer Kältetechnikfirma wollten auf der Baustelle in Hagenau gerade eine Umschaltbox an der Decke montieren. Zu diesem Zweck hatten sie zwei Leitern parallel zueinander aufgestellt. Während des Hebevorganges brach ein Fuß jener Leiter, auf welcher sich der Lehrling befand. Dieser stürzte in weitere Folge zu Boden und die 70 Kilogramm schwere Umtauschbox fiel dem Lehrling auf dessen Brustkorb. Der Lehrling wurde mit schweren Verletzungen das Landeskrankenhaus Salzburg und der Geselle mit leichten Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Das Arbeitsinspektorat hat die Ermittlung zur genauen Klärung des Unfallherganges aufgenommen.