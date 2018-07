Siemens Fest>Spiel>Nächte: 1200 Preise zu gewinnen

Siemens Fest>Spiel>Nächte App inkl. Programm und Gewinnspiel

Dieses Jahr ist wieder die erfolgreiche Siemens Fest>Spiel>Nächte Programm-App im Einsatz, die sich ab sofort kostenfrei im Google Play Store und im iOS App Store auf Ihr Smartphone downloaden lässt. Sie können damit nicht nur gemütlich im Programm schmökern, sondern sich auch bequem zuhause Ausschnitte aus den mitreißendsten Arien ansehen und anhören. Die App ist erstmals auch in englischer Sprache für unsere internationalen Gäste verfügbar.



Bei einem kleinen Rundgang um den Kapitelplatz können Sie auch noch im Vorbeigehen Altstadtgutscheine und viele weitere Preise gewinnen. Suchen Sie die fünf Orte, an denen sich Siemens-Technik versteckt und gewinnen Sie attraktive Sofortpreise. Als perfekte Abrundung Ihres Opernabends verlosen wir täglich einen Gutschein über 50 Euro für ein Abendessen am Kapitelplatz und als Hauptpreis winkt ein Festspielpaket für zwei Personen bestehend aus Premierenkarten für den Jedermann 2019 sowie Hotelaufenthalt.



Nähere Infos zur App finden Sie unter:https://www.siemens.at/festspielnaechte/de/app