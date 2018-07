Tiraspol oder Tetovo - Bullen im Glück!

Eines ist klar: Ein einfacheres Los hätte Meister Salzburg in Quali-Runde drei zur Champions League nicht ziehen können. Die Bullen prallen voraussichtlich am 8. August (zu Hause) und fix am 14. August (auswärts) auf den Sieger der Zweitrunden-Paarung Shkendija Tetovo gegen Sheriff Tiraspol - die Champions aus Mazedonien bzw. Moldawien. Harte Brocken wie AEK Athen oder Dinamo Zagreb - in Runde zwei gegen Be’er Sheva (Isr) - blieben den Europacup-Helden somit erspart. „Es hätte von der Papierform schwierigere Lose für uns gegeben“, pflichtete Sportboss Christoph Freund bei.