Frau beinahe von Stein aus Klagemauer erschlagen

Vorfall ereignete sich nach jüdischem Fasten- und Trauertag

In sozialen Medien interpretieren einige Nutzer den Vorfall als „himmlischen Wink“. Rabinovich verwies darauf, dass sich der Vorfall am Tag nach dem jüdischen Fasten- und Trauertag Tisch‘a be Av ereignete, an dem an die Zerstörung der beiden jüdischen Tempel erinnert wird. Rabinovich rief Gläubige zur „Gewissensprüfung“ auf.