Aktion scharf gegen Rotlicht-Sünder in Graz

314 Unfälle gab es in den vergangenen fünf Jahren in Graz, weil Autofahrer die rote Ampel missachtet haben. 441 Menschen wurden dabei verletzt, ein Mensch sogar getötet. 30,7 Prozent der Unfälle, so das Kuratorium für Verkehrssicherheit, passieren, weil die Vorrangregelung oder das Rotlicht missachtet werden.