Wiener Blogger auf Reisen: Die besten Kurztrips

„Fuschl am See ist die perfekte Kombi aus Sport und Erholung. Sportlich kann man eine Runde um den See 11km laufen/gehen/walken. Das Wasser ist schön klar blau zum Schwimmen und gibt immer wieder herrliche Blicke auf den See, das Schlosshotel oder die umliegenden Berge“, empfiehlt Denise. Fahrzeit mit dem Auto sind knapp drei Stunden - für einen Kurztrip noch gut in der Zeit!