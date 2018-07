4224 Kinder gingen heuer zur Sommer-Uni

Auch im 16. Jahr ist die Begeisterung für das vielfältige Programm bei den jungen Studierenden ungebrochen: bei den Schwerpunkten an den teilnehmenden Universitäten - der Universität Wien, der Medizinischen Universität Wien, der Technischen Universität Wien, der Universität für Bodenkultur Wien, der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien - sowie der FH Campus Wien haben sie Europa erforscht, seltene Krankheiten kennengelernt oder Wissenswertes im Umgang mit Tieren erfahren. Sie sind in die spannende Welt der Unternehmen eingetaucht, haben in Fachbereiche wie Bauen und Gestalten oder Forschung und Entwicklung hineingeschnuppert und lernten - als Schwerpunkt unterstützt vom Klima- und Energiefonds - allerlei über die Zusammenhänge von Klima, Energie und Umwelt.