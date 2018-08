Challenge: Make-up während Liftfahrt auftragen

So war die Idee zur #elevatormakeupchallenge geboren. Die Aufgabenstellung ist einfach: Fahre vom ersten bis zum letzten Stock in einem Haus mit dem Lift und schminke dich in dieser kurzen Zeit komplett. Filme es und lade es auf Instagram hoch. Die besten drei Hobby-Visagistinnen werden von Kattan selbst ausgewählt, der Sieger wird im Anschluss von ihren Followern per Voting bestimmt. Der Siegerin winken 5000 US-Dollar, die sie für eine Ausbildung zum Make-Up-Artist, einem Trainingskurs oder einer Charity ihrer Wahl verwenden kann.