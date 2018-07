Jelly-Nails sind der bunte Trend für den Sommer

Wer braucht noch die Vogue, wenn er Instagram hat? Denn dort werden die Trends vorgegeben. Die neueste Errrungenschaft der stylischen Leute ist die Rückkehr der Jelly-Nails. Die 1990er-Jahre haben seit letztem Jahr ihr großes Comeback in der Modewelt. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch unsere Nägel in der Zeit zurückreisen.