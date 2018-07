Walke hatte großes Glück

Kurz vor 16 Uhr, keine eineinhalb Stunden vorm Anpfiff in Oedt, erhielt Edi Molnar einen Anruf. Die gute Seele der Bullen solle bitte schnellstmöglich nach Oedt fahren. Alex Walkes oranges Tormann-Trikot stehe nicht am Spielbericht. Der Schiri hätte Salzburgs Cup-Goalie nicht damit einlaufen lassen. Minuten vor 17.15 Uhr kam der „Molnar-Express“ in Oberösterreich an, streifte Walke das gelbe Shirt über. „Glück gehabt“, lachte Walke nach Spielschluss.