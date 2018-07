Neuer Hit: Sexy Dance-Moves neben fahrendem Auto

Leicht bekleidete Mädchen stehen auf der Straße und folgen dann einem Auto - auf den ersten Blick würde man wahrscheinlich nicht an eine neue „Musical.ly“-Dance-Challenge denken. Doch genau das ist sie: Bei „In my feelings/Do you love me“-Challenge ist die Aufgabe, neben einem langsam fahrenden PKW bestimmte Tanzschritte zu zeigen. Mittlerweile hat die Challenge das Internet eingenommen und auch Promis wie Will Smith machen mit. Dass es dabei zu witzigen, aber auch gefährlichen Zwischenfällen mit zum Beispiel Verkehrszeichen kommen kann, liegt auf der Straße, äh, Hand.