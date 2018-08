Badespaß trotz Regen: Sommer in Wien mal anders

Das Theresienbad in Meidling ist ein sogenanntes Kombibad. Sollte es also während eurem Besuch doch noch schön werden, könnt ihr auch noch Sonne genießen! Das alte Theresienbad wurde im 2. Weltkrieg zerstört und nach dem Neubau 1955 wiedereröffnet. Zunächst wurde ein Freibad gebaut, ehe es in den 60-ziger Jahren durch Überdachung zum Hallenbad wurde. Dann wurde wieder ein zusätzliches Freibad ergänzt. Auch hier zahlen Erwachsene durchschnittlich 5,90€.