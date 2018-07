HYPERBEAT - „THE AUSTRIAN MOVEMENT“

Auch der schönste Festival-Sommer hat ein Ende - das Veranstalterduo PROPHECY & BEATPATROL machen den Abschied aber ganz leicht. Anfang September darf nochmal richtig Gas gegeben werden, denn die TOP ACTS der HARDSTYLE Szene reisen in die Bundeshauptstadt, um die Erstauflage von Österreichs größtem In- & Outdoor Harder-Styles Festival zum Beben zu bringen. Besonderes Zuckerl: Am HYPERBEAT FESTIVAL befindet sich die Mainstage OUTDOOR - unter freiem Himmel und mitten im Herzen von Wien kann zu Hardstyle Acts wie ZATOX * MISS K8 und SUB SONIK getanzt werden. City4U hat die Infos: