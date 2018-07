Thailändische Höhle soll Nationalpark werden

Buben gehen ins Kloster

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wollen diese Woche nun fast alle Geretteten in buddhistische Kloster gehen: Elf Spieler und der 25 Jahre alte Trainer kündigten an, sich am Mittwoch den Kopf rasieren zu lassen und sich für mehrere Tage ins Kloster zu verabschieden. Im Buddhismus wird dies gemacht, um sich nach negativen Erfahrungen zu „reinigen“. Nur ein Bub, der christlichen Glaubens ist, ist nicht dabei. Die Kinder sind zwischen elf und 17 Jahre alt. Nach der Entlassung aus der Klinik gehen sie - im Unterschied zu ersten Plänen - bisher noch nicht wieder in die Schule.