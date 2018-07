„Ausgehetzt“: Protest gegen Politik der CSU

Mehrere Zehntausend Menschen haben am Sonntag in München unter dem Motto „Ausgehetzt - Gemeinsam gegen die Politik der Angst! “ gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft und in der Politik demonstriert. Die Teilnehmer traten insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der in Bayern allein regierenden CSU auf. In ihrem Demonstrationsaufruf warfen die Veranstalter namentlich CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer eine „verantwortungslose Politik der Spaltung“ vor. CSU-Generalsekretär Markus Blume wiederum warf den Demonstranten vor, „Hetze“ gegen seine Partei zu betreiben.