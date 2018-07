17-Jähriger stürzte mit Traktor 40 Meter ab

Der Jugendliche war mit dem Fahrzeug auf der unteren Pichlbauernalm unterwegs, als es am späten Nachmittag zu dem Unglück kam. Nach einer Linkskehre auf knapp 1800 Metern Seehöhe kam der 17-Jährige aus bisher unbekannter Ursache mit dem Traktor vom Güterweg ab. Das Fahrzeug überschlug sich und stürzte 40 Meter über den steilen Hang hinunter. Der Traktor blieb schließlich an einem kräftigen Baum hängen. Der Jugendliche wurde während des Absturzes aus dem Führerhaus geschleudert. Ein vor ihm fahrender Arbeitskollege vom Bauernhof schlug sofort Alarm und leistete Erste Hilfe. Der am Oberkörper schwer verletzte Bursche wurde ins LKH nach Klagenfurt geflogen. Die Feuerwehr barg das Traktor-Wrack.