Viele Räuber durchstreifen Oberösterreich

Fast täglich gibt es Wolfsichtungen

Beim Thema Wolf gehen derzeit die Meinungen besonders auseinander, nachdem er in Weyer und in Weitersfelden nachweislich Schafe gerissen hat. Bei Weide-Attacken bei zwei anderen Mühlviertler Bauernhöfen stehen Ergebnisse noch aus. „In Oberösterreich dürften zwei bis vier Wölfe unterwegs sein, es gibt im Mühlviertel fast täglich Sichtungen“, so Böck, der eine gezielte Entnahme für sinnvoll hält: „Wird ein Wolf erlegt, merken sich das die anderen Tiere, fürchten Menschen noch mehr.“