Zwei Kletterunfälle forderten Schwerverletzte

Im Tiroler Unterland kam es am Freitag zu gleich zwei schweren Kletterunfällen. Am wilden Kaiser stürzte ein 22-jähriger Deutscher rund acht Meter in ein Seil und zog sich massive Verletzungen zu. In Erl stürzte ein 54-jähriger Deutscher rund 30 Meter nach unten. Er war gerade damit beschäftigt neue Kletterrouten in den Felsen zu bohren. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er bei der Bergung nicht ansprechbar war.