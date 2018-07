Sozialbetrug? Prozess nach „Razzia“

Auszug nicht gemeldet

Hintergrund: Der Syrer und seine beiden älteren Töchter wohnten zunächst bei der 62-Jährigen, waren dann aber meist in die Wohnung der restlichen Familie in Schwaz (wo laut Vermieter aber nur vier Personen leben durften). „Sie haben das bei der Bezirkshauptmannschaft nicht gemeldet“, hielt die Richterin der Hausbesitzerin vor. „Es gab keine offizielle Unterkunft für sie, ich konnte sie doch nicht in die Obdachlosigkeit abmelden“, verteidigte sich die hilfsbereite Dame, die die Familie gratis aufgenommen hatte.