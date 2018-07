Bosnier als Autodieb und Einbrecher überführt

In St. Gilgen brach der Mann in eine Wohnung ein und stahl mehrere elektrische Geräte. Dank hinterlassener DNA-Spuren und Fingerabdrücken konnten dem Bosnier auch noch mehrere Kellereinbrüche in der Landeshauptstadt nachgewiesen werden. Der gestohlene Audi wurde bereits am 27. Juni in Salzburg sichergestellt. Der Bosnier konnte dann vor wenigen Tagen festgenommen werden.