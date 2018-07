Rudolfsheim-Fünfhaus droht der Stillstand

Im direkten Umfeld in der Kauergasse wird zudem der Bereich vor der Schule umgebaut. So werden der Gehsteig und die Kreuzung an der Jurekgasse adaptiert. Ab 29. Juli wird zudem der Neubaugürtel zwischen Märzstraße und Felberstraße gesperrt. Die Umleitung führt durch den 15. Bezirk.