Deutsche (49) stürzte am Hohen Göll in den Tod

Die 49-Jährige war im Bereich des Mannlgrates in Richtung Nordosten abgestürzt. Sie dürfte zuvor ausgerutscht sein. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Ihr Sohn versuchte noch zu ihr zu klettern, kam aber nicht bis zur Unglücksstelle. Am Abend war eine Bergung nicht mehr möglich. Ein bayrisches Polizeihubschrauber-Team barg den Leichnam schließlich am Freitagvormittag.