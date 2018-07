Katze von Feuerwehr aus misslicher Lage gerettet

Um 11 Uhr hatten Bauarbeiter bei der Baustelle in Villach ein klägliches Mauen wahrgenommen. Kurze Zeit später konnten sie mithilfe einer Taschenlampe die Katze in einem Abwasserrohr ausfindig machen, das parallel unter der Straße verlief. Das Tier war offenbar rund zehn Meter tief in das Rohr geklettert.