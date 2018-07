Maler mit „naturtrüben“ Blick

Fock, den es nach seiner Flucht aus der DDR u.a. an die Frankfurter Städelschule zu Per Kirkeby führte, hat Anfang der 2000 Jahre, wie er sagt - ,Zu einer Zeit, in der der kommerzielle Gedanke noch im Hintergrund stand’ - auch Plattencover für das Label TNT entworfen, oder seine markante Fock-Typo auf den Klamotten des deutschen Designers Bernhard Willhelm hinterlassen. „Ich wollte nie ein Kopffüßler-Maler werden, sondern gehe gerne in die Breite und in die Tiefe. Außerdem wird mir schnell langweilig, insofern widme ich mich in meinem Schaffen den unterschiedlichsten Dingen.“