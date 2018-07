Babymord: Justiz hält Ex-Diplomat für schuldlos

Diese Familientragödie hat ganz Österreich erschüttert: Am 3. Jänner erstickte eine 37-Jährige im SMZ Ost in Wien ihren kleinen Buben, versuchte, das Mädchen zu erwürgen - und wollte sich danach mit Scherben einer Glasflasche die Pulsadern aufschneiden. Die Frau war mit ihren Kindern in das Spital geflüchtet, nachdem sie - wie sie später der Kripo zu Protokoll gab - von „fürchterlichen Übergriffen“ ihres Schwiegervaters auf die Tochter erfahren habe.