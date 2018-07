Spanische Basketball-Legende rettet Flüchtlinge!

Der Spanier Marc Gasol ist als Welt- und Europameister für viele ein Vorbild. Millionen von Fans verehren ihn nicht nur in Spanien, sondern auch in Übersee, wo er seit 10 Jahren spielt. Und zwar bei den "Memphis Grizzlies. Er hat aber auch ein Leben neben dem Basketball. Und in diesem rettet er Flüchtlinge. Und erzählt der Welt ihre Geschichte .