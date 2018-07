Polizei klärt Drogen-Käufe im Internet auf

Ein dicker Fisch ging der Salzburger Polizei ins Netz: Nachdem im Februar ein Postpäckchen mit rund 60 Gramm Amphetamin in Gonau-Epe (Deutschland) nahe der holländischen Grenze von Ermittlern sichergestellt wurde - das an einen in Salzburg lebenden Deutschen (20) adressiert war -baten die Ermittler die Salzburger Staatsanwaltschaft um Amtshilfe.