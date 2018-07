McDonald‘s bringt Mode-Kollektion auf den Markt

Im Büro, auf der Party oder gemütlich zu Hause - in Wien, Linz, Wiener Neustadt und Graz bringt McDonald’s Österreich in Zusammenarbeit mit Mjam und Uber Eats Big Mac, Chicken McNuggets & Co. dorthin, wo es gerade am schönsten ist. Zum weltweiten McDelivery Day bedankt sich das Unternehmen bei seinen Fans nun mit einer limitierten Mode-Kollektion im Stil der 90er. City4U zeigt euch die ersten Bilder: