Bürgermeister: Harlander folgt auf Kaufmann

Ein Großer geht, ein neuer kommt: Anton Kaufmann, Bürgermeister-Urgestein in Golling, übergab Mittwochabend in der Gemeindevertretungssitzung sein Amt an Peter Harlander jun. (35) - Polizist, Judoka, Nebenerwerbsbauer und voller politischem Tatendrang. Neue Vize-Bürgermeisterin wird Franziska Wagner.