„Krone“-Tag am Wilden Berg begeisterte Familien

Am „Wilden Berg“ war am Mittwoch „Krone“-Tag - und der wurde zum Hit! Viele Steirer sowie Urlauber kamen, um Steinböcke, Greifvogel, Bären und Co. zu sehen und waren speziell über die Fuchs- und Luchsbabys sowie Alpakas entzückt! Somit geht die Erfolgsgeschichte in Mautern weiter…