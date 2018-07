Ist Graz fit für die Zukunft?

Arbeit und Wohnraum: Vorhersagen unseriös, aber: Sorgt Bau-Boom für günstigeres Eigentum?

- Arbeit: Noch nie gab es in Graz so viele Jobs, nämlich 184.000. Nach Rekorden um die 19.000 Arbeitslose in Graz (2015) ist die Zahl aktuell auf 10.700 gesunken. Dringend gesucht werden Facharbeiter, aber auch andere Branchen (etwa die Gastronomie) klagen über mangelnde Arbeitskräfte. Die Prognosen verheißen, dass die Arbeitslosenrate in naher Zukunft wohl nicht mehr weiter sinken wird.