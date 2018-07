Inkassoforderung für gekündigten Handy-Vertrag

Ärger wegen eines früheren Handyvertrages hatte ein Leser aus Wien: Im Jahr 2016 hatte Franz H. den Vertrag mit seinem Telefonanbieter ordnungsgemäß via Fax gekündigt - doch heuer bekam der Wiener plötzlich einen blauen Brief von einem Inkassobüro. Samt einer offenen Forderung in Höhe von 57,93 Euro. Für angeblich nicht bezahlte Mahnspesen, Verzugszinsen sowie ein Sperrentgelt: „Man teilte mir auf Nachfrage mit, dass ich damals nicht alles bezahlt hätte“, schrieb der Leser verärgert, „aber ich habe weder bei Vertragsende noch danach eine Forderung vom Anbieter erhalten.“