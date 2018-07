Bier Happy Hour: Cool-Oase im Zentrum der Stadt

Herzhaftes Essen, erfrischende Getränke und einen klimatisierten Raum mit Wohlfühl-Ambiente bietet das Wiener Stadtbräu direkt am Graben in der Innenstadt. „Wir servieren ein ‘kühles Blondes‘ an heißen Tagen“, zwinkert Inhaberin Isabella Funk. „Unsere Sommerkarte bietet leichte Gerichte, traditionell zubereitet und immer mit einem modernen Twist“. City4U weiß mehr: