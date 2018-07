Weniger Bezieher: Jetzt Entspannung im Asylwesen

Der Druck im Asylwesen nimmt weiter ab. Die Zahl der Anträge sinkt, die Behörden arbeiten jetzt den „Rucksack“ ab, der sich in den vergangenen Jahren aufgebläht hat. So zeigt eine aktuelle Statistik des Innenministeriums, dass sich auch die Zahl der Leistungsbezieher in der Grundversorgung deutlich reduziert hat. Waren es am 18. Juli 2017 noch 70.293 Personen, sind es mit heutigem Tag nur noch 51.105 - die meisten mit dem Status „Asylwerber“ sowie „subsidiär Schutzberechtigte“. Die mit Abstand größte Gruppe kommt aus Afghanistan.