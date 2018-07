Die Allee startet drei-gängiges BBQ Abend-Menü

# Österreichs größter Barbecue-Smoker

Stolze sieben Meter lang ist der Barbecue-Smoker, in dem heimisches Qualitätsfleisch lang gart und dem Barbecue an sich eine neue Dimension verleiht. Die Niedrig-Temperaturen und lange Garzeit bewirkt eine zarte Fleischkonsistenz mit angenehm rauchigem Geschmack. Neben „Barbecue auf Wienerisch“ servieren Küchenchef Zoltan Pandur und sein Team traditionelle Wiener Küche, internationale Gerichte, herzhafte Salate, Snacks und selbstverständlich auch Süßes für den Gaumen und das Herz. So viel sei versprochen: die ALLEE zum GENUSS wird ihrem Namen gerecht.