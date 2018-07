Kurviges „Emoji“ für weibliche Rundungen gefordert

„Denn curvy ist in! Curvy ist ein Lifestyle! Curvy kann verdammt sexy sein! Das beweisen die Medien tagtäglich, zum Beispiel mit Erfolgsformaten wie Curvy Supermodel. Kurvige Menschen dürfen nicht mehr diskriminiert werden. Im Gegenteil: Sie sollen die Möglichkeit haben, voller Stolz und Selbstbewusstsein zu ihrem Körper zu stehen. In jedem Facebook-Post. In jeder Whatsapp-Nachricht“, so heißt es auf der Seite.